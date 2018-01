Logitech anuncia compra de empresa de videoconferência - Link - Estadão

A LifeSize Communications atua no segmento de videoconferência, e sua aquisição pela Logitech é significativa em apontar as expectativas da fabricante de periféricos para os próximos anos.

A Cisco Systems também tem interesse no mercado de comunicação por vídeo, e recentemente fez uma oferta de compra por US$ 3 bilhões à outra empresa do segmento, a Tandberg. Os acionistas da Tandberg, no entanto, rejeitaram a oferta.