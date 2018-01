?Logo ficaremos entediados com drones?; diz Matt Waite - Link - Estadão

ENTREVISTA: Matt Waite, fundador do Laboratório de Jornalismo Drone

Waite dá aulas de jornalismo com drones na faculdade. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Matt Waite coordena o estudo das aplicações de drones em jornalismo na Universidade de Nebraska-Lincoln, nos Estados Unidos. Advertido pela agência de aviação americana (FAA) sobre testes ao ar livre, hoje restringe o curso à sala de aula. Waite falou com o Link por e-mail.

Com a regulamentação, o uso dos drones tende a crescer?

Sim, o preço da tecnologia vai continuar caindo e eles ficarão ainda mais fáceis de se operar. Minha esperança é de que as regulamentações tornarão tão fácil quanto possível para as pessoas voar de forma legal, com regras claras.

O drone veio para ficar?

Definitivamente. Mas acredito também que ficaremos entediados com eles em breve. Num futuro próximo, estarão fazendo coisas mundanas como monitorar engarrafamentos ou entregar documentos e nós nem pensaremos mais sobre isso. Vai parecer que as plantações sempre foram monitoradas por drones. Vamos nos perguntar por que fizemos tanto alvoroço.

Acredita na criação de regras específicas para operadores de drone para fins profissionais, como jornalistas?

Não acho que jornalistas deveriam ter regras específicas. Nos EUA, os direitos de liberdade de expressão são para todos. Deve valer para todos os requisitos de formação, os mesmos padrões de equipamentos, as mesmas restrições. Se você permitir que um grupo tenha vantagem sobre outro, acaba criando mais problemas do que soluções. Dar regras especiais a jornalistas dá chance ao governo de decidir quem é jornalista ou não. A verdadeira liberdade de expressão requer regras neutras.

O mercado de drones já está dominado por DJI e Parrot?

Eu incluiria também Robotics 3D. É bom entender que se trata de um mercado muito jovem e muito arriscado para se entrar, dado que não há regulamentação e as agências de aviação estão andando atrás dos usuários. Uma vez que tenhamos as regras, o mercado se abrirá.