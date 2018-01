Loja brasileira da Apple será inaugurada dia 15 - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple finalmente confirmou em seu site que sua primeira loja oficial na América Latina será lançada no sábado, dia 15, no VillageMall, shopping da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A loja brasileira é prometida pela empresa desde 2012, mas sofreu diversos atrasos na obra. Fotos do projeto circularam pela internet, assim como a imagem de um tapume no shopping carioca anunciando o empreendimento no mês passado.

As lojas da Apple são conhecidas pelo estilo arquitetônico elegante. No local, oferecem todos os aparelhos da empresa para serem testados pelos usuários, suporte técnico, acessórios e uma equipe de vendedoras treinada para tirar todo tipo de dúvida sobre os produtos da marca.

As lojas oficias também promovem treinamentos e workshops (a lista com a programação já está no site oficial da Apple) e possuem o Genius Bar, uma central que dá suporte, instruções de uso e orientação sobre possíveis reparos necessários para usuários que enfrentem problemas com seu aparelho da marca Apple

O País será o 14º a receber as lojas oficiais da empresa no mundo. Atualmente há 420 Apple Stores espalhadas pela Alemanha, Austrália, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Hong Kong, Itália, Japão, Reino Unido, Suécia e Suíça. As primeiras 1,5 mil pessoas que visitarem a loja ganharão uma camiseta comemorativa.

O Rio de Janeiro foi escolhido por ser a cidade que vai sediar os Jogos Olímpicos de 2016, além de receber jogos da Copa do Mundo deste ano. Rumores indicam que São Paulo pode receber uma loja da Apple também neste ano, no shopping Morumbi. A informação não é confirmada pela empresa.