Loja da Apple em Paris é assaltada no ano novo - Link - Estadão

De acordo com a imprensa francesa, US$ 1,32 milhão em produtos teriam sido roubados

Loja foi roubada por volta das 22h do dia 31. FOTO: Remy de la Mauviniere/AP

PARIS – Uma loja da Apple em Paris foi vítima de um espetacular assalto na noite de ano novo, o maior roubo feito a uma das unidades da fabricante norte-americana de produtos eletrônicos na França.

Por volta das 22h locais, homens armados entraram na loja, localizada logo atrás do Palácio Garnier, que abriga a Ópera de Paris, e próximo a loja de departamentos Galeries Lafayette. Segundo a polícia, vários produtos foram roubados.

A imprensa francesa informa que cerca de US$ 1,32 milhão em produtos foram levados pelos assaltantes, mas a polícia não confirma o montante.

“É muito cedo para dar uma estimativa correta do prejuízo. Uma investigação está em andamento para verificação exata dos danos”, disse um porta-voz da polícia em Paris. Na França, um aparelho celular iPhone 5 está sendo vendido por cerca de 679 euros.

A Apple não se manifestou sobre o ocorrido. A loja em Paris fechou suas portas ontem por volta das 17h locais. O jornal francês Le Figaro disse que apenas um segurança e uma funcionária da limpeza estavam na loja quando os suspeitos entraram por uma porta de serviço. Os assaltantes atacaram os dois funcionários que ficaram levemente machucados. As informações são da Dow Jones.

