Loja de aplicativos do Facebook chega ao Brasil - Link - Estadão

SÃO PAULO – A partir desta quarta-feira, 25, o App Center, central de aplicativos do Facebook, já está disponível no Brasil para usuários da rede social.

A proposta da plataforma, lançada no início de junho nos Estados Unidos, é possibilitar que o usuário encontre aplicativos por meio de sua rede de amigos. Apesar do foco em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, o App Center também funciona pela web em desktops e notebooks.

Segundo o Facebook, cada pessoa tem uma “experiência personalizada” no App Center, com recomendações baseadas nos aplicativos que ele e seus amigos usam, divididos nas seguintes categorias: Jogos, Diversão, Facebook, Estilo de Vida, Música, Notícias, Fotos e Vídeos, Esportes, Viagens e Utilitários.

Cada aplicativo tem screenshots e uma descrição para que o usuário decida se quer ou não usá-lo. Também é possível ver quais informações o programa necessita para rodar e quais amigos na rede social podem acompanhar as atividades realizadas com aquele app. Os aplicativos podem ser baixados pelo próprio site ou enviados para o smartphone ou tablet usando o link “Send to Mobile”. Se for necessário, o usuário será direcionado para a iTunes Store ou o Google Play.

O App Center está disponível para dispositivos móveis pelo aplicativo do Facebook para iOS e Android, ou acessando o Facebook.com pelo celular. Pela web, pode ser acessado pelo site www.facebook.com/appcenter.

Números:

- Mais de 250 milhões de pessoas jogam pelo Facebook todos os meses

- 7 dos 10 melhores aplicativos mais vendidos no Google Play e App Store são integrados ao Facebook

- Mais de 130 jogos têm mais de 1 milhão de usuários por mês

- Em junho, o Facebook levou usuários para a App Store e o Google Play mais de 145 milhões de vezes