Loja de fantasias organiza sessão espírita pelo Twitter - Link - Estadão

As celebridades que serão entrevistadas foram escolhidas por indicações feitas por usuários através de mensagens direcionadas ao twitter do evento, @tweance. Foram eleitos o ator River Phoenix, o escritor William Shakespeare, e os músicos Kurt Cobain e Michael Jackson. As perguntas, no entanto, ainda não estão definidas e qualquer pessoa pode fazer uma sugestão pela rede social.

A médium que irá realizar a entrevista é Jayne Wallace, que afirma ter poderes mediúnicos desde os 7 anos de idade. Jayne já supostamente entrevistou celebridades mortas para várias redes de TV e jornais – como o periódico inglês The Sun – e irá postar a entrevista ao vivo pelo twitter oficial do evento. A sessão vai ocorrer entre as 8h e 10h de sexta-feira (30), no horário de Brasília.