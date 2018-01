Loja de impressão 3D vende personagens de 'Vila Sésamo' - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Elmo, Ênio, Beto, o monstro Come-Come e outros personagens do seriado infantil Vila Sésamo, criado nos anos 1960 pelo americano Jim Henson, devem ficar cada vez mais perto da casa de qualquer pessoa. Isso porque a MakerBot, fabricante de impressoras 3D, começou a vender modelos para impressão dos personagens do programa em sua loja digital.

A iniciativa faz parte do esforço da empresa para popularizar a impressão 3D, utilizando a área de bonecos colecionáveis como atrativo para os consumidores. Cada modelo de personagem custa US$ 1,29, enquanto acessórios como casas e carros dos personagens custarão entre US$ 2 e US$ 4. Depois de baixar o modelo da loja digital, o usuário pode imprimir o personagem com sua impressora 3D da MakerBot, em um processo que pode levar entre duas e seis horas.

Atualmente, apenas um personagem de “Vila Sésamo” está à venda – o Sr. Funga Funga, ou Snuffy, como é conhecido nos EUA -, além de vários personagens do Uglyverse (espécie de pequenos vilões do programa). A MakerBot deve adicionar mais personagens no futuro (como o vermelho Elmo e os gêmeos Ênio e Beto, mas ainda não há previsões sobre quando isso vai acontecer.

História

Criado em 1969 pelo americano Jim Henson, Vila Sésamo está no ar há 44 temporadas pela TV pública norte-americana. No Brasil, o programa já teve duas versões locais: a primeira feita em 1972, em uma parceria da TV Globo com a TV Cultura, com participação de Sônia Braga e Aracy Balabanian. A segunda foi produzida pela Cultura em 2007, e contava com Fernando Gomes (o Júlio do programa Cocoricó) como o pássaro Garibaldo. Henson também é conhecido pela criação de outro programa de bonecos muito famoso, Os Muppets.