Loja do Windows Phone vê número de apps dobrar em um ano - Link - Estadão

SÃO PAULO – Durante muito tempo, o Windows Phone – sistema para dispositivos móveis da Microsoft – sofria com a falta de bons aplicativos para atrair consumidores. Entretanto, isso pode ser cada vez mais parte do passado: a Microsoft anunciou recentemente que a quantidade de apps na Windows Phone Store, loja dedicada ao sistema, dobrou no último ano.

Hoje, são 300 mil aplicativos disponíveis para download na loja, contra 155 mil há um ano. Cerca de 100 mil dos novos aplicativos foram adicionados no intervalo entre dezembro de 2013 e junho de 2014 Além disso, a quantidade de desenvolvedores também dobrou nos últimos doze meses, segundo dados da própria empresa.

Entretanto, nem tudo são flores para a Microsoft: apps populares como o YouTube e o Snapchat estão de fora da Windows Phone Store — o primeiro, inclusive, por resultado de uma grande disputa entre Google e a empresa de Bill Gates. Porém, recentemente, a loja viu a chegada de programas há muito pedidos pelos usuários, como o Instagram e o Vine.

Apesar do crescimento, a Windows Phone Store ainda tem é relativamente pequena se comparada aos seus principais rivais. Segundo o AppBrain, site especializado em apps, a Google Play oferece aos usuários Android cerca de 1,3 milhão de aplicativos; já a App Store, da Apple, conta com 1,2 milhão de opções de programas para seus usuários.