Loja online desconhecida é a primeira a vender versão digital dos Beatles - Link - Estadão

O estranho é que as músicas não apareceram em nenhuma das grandes lojas de música, como iTunes Store ou Amazon MP3. A primeira loja a disponibilizar o conteúdo dos Beatles é a relativamente desconhecida BlueBeat.

As músicas podem ser compradas uma a uma, mas em cada transação é cobrada a taxa de serviço de US$ 0,30.

No instante que a transação é finalizada, um aplicativo Java é carregado, para o download da música.

O estranho da oferta é que nenhum resposável pela BlueBeat foi encontrado para comentar sobre o monstruoso lançamento. É de se esperar que quem conseguisse romper a resistência da Apple Corp, empresa fundada pelos Beatles, divulgasse essa proeza com pompa e ciscunstância.

Toda a discografia também pode ser ouvida gratuitamente no site. Basta cadastrar-se. A qualidade do áudio é excelente, 160 KB/s. Não é puríssimo, mas para streaming, está ótimo. A qualidade da música comprada também é 160 KB/s, mas em dispositivos portáteis, como o iPod, a qualidade de som é muito boa.

As músicas são vendidas sem DRM, por isso podem ser ouvidas no PC e em qualquer dispositivo que acesse MP3. Testamos em um PlayStation 3, e a música comprada pode ser reproduzida sem problemas.

A Apple Corp se pronunciou e afirmou que não tem conhecimento de nenhum acordo de distribuição digital com a BlueBeat. a EMI, que também detém os direitos da discografia, ainda não se pronunciou.

Se for ilegal, a iniciativa da BlueBeat certamente terá algum tipo de consequência. No mínimo, uma comunicação extra-judicial pedindo que o conteúdo seja imediatamente retirado.

Se for legal, uma nova era na venda de conteúdo digital começa. Com preços baixos, a pirataria perde o sentido. E o raciocínio tem lógica. Em vez de cobrar muito e vender pouco, o melhor é cobrar pouco e vender muito.

Essa filosofia é empregada pela loja de aplicativos para iPhone/iPod Touch. Os games por lá têm preço médio de US$ 5. Até então, jogos para portáteis tinham preços que iam de US$ 30 a US$ 50. A resposta dos consumidores foi tão boa que praticamente toda empresa de games hoje oferece seus jogos no serviço de download da Apple Computer.

Barato e acessível. Será essa a nova cara da venda de conteúdo?