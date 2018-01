Loja para Mac abre novas oportunidades - Link - Estadão

Post publicado no:

Por Nick Bilton

Entre os novos produtos a serem anunciados pela Apple, que abrangem atualizações para o sistema operacional Mac OS X e uma suíte do iLife, um produto provavelmente vai dar frio na espinha de algumas empresas de software: a nova App Store que vende software para o Mac.

Trata-se de uma fotocópia da App Store que é usada hoje para a plataforma iOS, que facilitou para os usuários do iPad, iPhone e iPod baixarem aplicativos para seus aparelhos. Uma transação inteira pode ser feita em segundos.

Agora a Apple está levando este mesmo sistema para seus computadores, permitindo aos proprietários dos Mac comprarem software, com alguns cliques no seu mouse, sem precisar recorrer a um punhado de instalações de software tradicionais com seus DVDs e chaves de licença.

Steve Jobs, CEO da Apple, apresenta as últimas novidades de software da empresa. FOTO: Norbert Von Der Groeben/REUTERS

Poderia parecer um benefício para os desenvolvedores de software tradicionais como Adobe e Microsoft, mas na realidade eles vão se ver diante de um novo grupo de concorrentes que vai distribuir software de desktop de uma maneira que os consumidores já estão familiarizados.

Avi Muchinck, diretor executivo da Aviary, empresa de software online grátis, disse que a nova App Store permitirá à sua empresa oferecer produtos para um novo conjunto de aparelhos.

“Como um desenvolvedor de aplicativos, isso é ótimo. Acho que conseguiremos alavancar ambas as lojas e fazer uma promoção cruzada de aplicativos para celulares e o OS X simultaneamente”, disse ele.

“Acho que a sinergia entre as lojas de aplicativos para desktop e celular é potencialmente fantástica”, acrescentou. “Os usuários do iPhone estão acostumados com a ideia de comprar aplicativos de uma única loja”.

Sarah Rotman Epps, analista de pesquisa na Forrester Research, disse numa entrevista por telefone que “em parte, a Apple quer se antecipar ao Google, que está concluindo a sua loja de aplicativos Chrome, a ser lançada em breve”.

Ela observou também que a Apple está tentando mostrar aos consumidores que os aplicativos não são só para celulares e podem ser partilhados por uma série de aparelhos.

“O lançamento da Apple muda a maneira de pensar das pessoas com relação ao software”, disse ela. “Não existe mais essa coisa de software. Agora tudo são aplicativos e eles não vêm mais numa caixa. São baixados”.