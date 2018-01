Lojas alemãs são processadas por venderem celulares HTC - Link - Estadão

Cerca de 100 varejistas continuaram vendendo dispositivos proibidos por infração de patentes

FRANKFURT – A empresa alemã de patentes IPCom disse ter processado cerca de 100 varejistas alemãs por infração de patentes, alegando que elas continuaram a comercializar celulares fabricados pela HTC, mesmo após ter dado um prazo às lojas para não mais venderem estes dispositivos.

A IPCom afirmou em comunicado nesta quinta-feira, 22, que enviou o pedido às lojas, em 6 de dezembro, solicitando que parassem de vender celulares 3G da HTC a partir de 20 de dezembro, por causa de restrições impostas por uma corte alemã em 2009 em meio a uma disputa judicial da empresa de patentes contra a fabricante de celulares.

“Como este prazo acabou sem que nenhum dos varejistas o cumprissem, a IPCom os processou por infração de patente”, afirmou a companhia.

Uma corte em Mannheim (Alemanha) decidiu em fevereiro de 2009 desfavoravelmente à HTC em uma disputa judicial contra a IPCom, permitindo uma liminar contra as vendas dos celulares da HTC com tecnologia UMTS e estabelecendo uma multa de 250 mil euros (US$ 326 mil) toda vez que essa proibição fosse desrespeitada.

No fim de novembro, uma corte em Karlsruhe (Alemanha) decidiu que o veto às vendas dos smartphones da HTC na Alemanha poderia ser executado depois que a HTC retirou uma apelação.

Possíveis multas pela corte alemã poderiam custar milhões de euros e prejudicar a posição da HTC em um dos seus mais importantes mercados. A companhia vende cerca de 2 milhões de smartphones por ano na Alemanha, de 4% a 5% do total do grupo, de acordo com uma pesquisa da IDC.

