Lojas da Apple fecham durante homenagem a Steve Jobs - Link - Estadão

Vitrines de diversas lojas foram cobertas com cortinas para que os funcionários tivessem privacidade

LOS ANGELES – Algumas lojas da Apple ficam fechadas nesta quarta-feira,19, durante algumas horas para permitir que os funcionários da empresa pudessem acompanhar ao vivo a transmissão de uma cerimônia privada em homenagem a Steve Jobs.

Kamil Krzaczynski/EFE

O fechamento das lojas durou entre uma e três horas, durante o tributo a Jobs exclusivo aos funcionários na sede da Apple, em Cupertino, no norte da Califórnia. A cerimônia foi às 10h local (15h de Brasília). Na foto, a loja da empresa na Avenida Michigan de Chicago.

Loja da Apple em Boston. FOTO: Brian Snyder/ Reuters

As vitrines das lojas foram cobertas com cortinas para que os funcionários tivessem privacidade durante a pausa temporária. O cofundador da Apple, Steve Jobs morreu no último dia 5 aos 56 anos, após uma longa luta contra um câncer de pâncreas.

