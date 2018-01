Lojas de aplicativos faturam US$ 2;2 bilhões - Link - Estadão

Google Play reduz a diferença com a App Store, mas loja da Apple ainda é responsável por 74% das receitas com apps

SEUL – As receitas da loja de aplicativos do Google estão crescendo mais rapidamente do que as da Apple, a qual, no entanto, ainda domina as vendas totais, mostra uma pesquisa de mercado com informações sobre o primeiro trimestre.

Receita do Google Play corresponde a 38,5% da receita da App Store. No ano passado a marca era de 10%. Foto: Divulgação

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

As lojas de aplicativos arrecadaram coletivamente US$ 2,2 bilhões nos primeiros três meses de 2013, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Canalys.

A empresa diz que a loja de aplicativos da Apple gerou US$ 1,48 bilhão em receitas, contabilizando 74% do total no período de janeiro a março. A receita do Google Play totalizou 18%.

Outras informações da empresa de análise App Annie, mostrou que a receita da loja de aplicativos do Google ficou em 38,5% sobre a da Apple, um grande ganho ante um ano atrás quando era de apenas 10%, à medida que seu sistema operacional Android o ajudou a ganhar aproximadamente 70% do mercado global móvel.

Impulsionada pelo crescimento dos dispositivos móveis acionados pelo sistema operacional Android, em grande parte fabricados pela Samsung Electronics e outros concorrentes, a receita do Google Play saltou 90 por cento no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre, de acordo com a App Annie.

A receita da loja da Apple cresceu 25% no mesmo período, resultando em preocupações sobre a companhia cujas ações já caíram mais de 11,8%o em abril, sob temores de uma demanda mais fraca por seus dispositivos iPhone e iPad.

“Embora o Google esteja se aproximando, a Apple tem essa vantagem inicial em receitas a qual, em tendências atuais, não esperamos que o Google ultrapasse a Apple até algum momento em 2016″, disse o analista-chefe da Canalys, Adam Daum, em uma entrevista por e-mail à Reuters.

/ REUTERS