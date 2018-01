Lojas virtuais fazem saldão pós-Natal - Link - Estadão

Lojas virtuais fazem saldão pós-Natal

As tradicionais promoções após o Natal já começaram na internet. As lojas virtuais já estão oferecendo uma variedade de produtos por um preço bem mais em conta do que antes da festa natalina para acabar com os estoques.

27/12/2009 | 15h20

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo