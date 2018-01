LOL - Link - Estadão

Por Alexandra Petri*

Trata-se da mentira mais famosa do mundo. E agora ela foi incluída no dicionário. Não estamos falando de “Nem de longe esse vestido faz com que você pareça uma árvore de Natal em curto circuito”, nem de “declaro ter lido e aceito os termos de uso”. Não: a maior das mentiras é o LOL (sigla em inglês para rindo alto).

Com base no número de vezes que já digitei esta expressão, seria de se pensar que passo minha vida entre intensos e convulsivos surtos de riso incontroláveis. Mas, na verdade, as coisas não poderiam ser mais diferentes. Às vezes rio, mas só sob a forma de uma brusca e breve gargalhada quando sou obrigada a reconhecer minha própria qualidade de mortal.

Assim, quando digito essas iniciais, nunca estou de fato rindo alto. Dizem que as pessoas que se referem a si mesmas como intelectuais estão automaticamente cometendo um crime social – e, em geral, cometendo também um erro. O mesmo pode ser dito do LOL.

Se fosse absolutamente honesta a respeito das minhas reações, eu teria de digitar coisas como NEDFRPIPADPPNBEAAPOFDEELAEABMIQIÉADQOONFR (Não Estou De Fato Rindo, Pois Isto Perturbaria As Demais Pessoas Presentes No Banheiro E As Alertaria Para O Fato De Eu Estar Lendo Aqui, Embora As Boas Maneiras Indiquem Que Isto É Aceitável, Desde Que Os Outros Não Fiquem Reparando) ou ERPAGMADSATACADAPORUMURSO (Eu Riria Porque Achei Graça Mas Acabo De Ser ATACADA POR UM URSO), ou, como sugere o site UnprovokedDigression.com, PQSMTOMEOEDAQDSEESSUPDSEND QAGEDQRPSOIEFAISEQSAPEOIECSROCESATUPMSEMPACOMEMCCQHPPNAPODBDMNDEDDN (Percebo Que Sua Mensagem Traz Os Marcos Expressivos Ou Estruturais De Algo Que Deveria Ser Engraçado E, Socialmente, Seria Um Pouco Desagradável Se Eu Não Dissesse Que Achei Graça, Então Direi Que Ri Para Satisfazer O Interlocutor E Facilitar a Interação Social, E Quem Sabe Assim Possamos Esquecer O Incidente E, Com Sorte, Reunir Os Cacos E Seguir Adiante, Talvez Um Pouco Mais Sábios E Menos Propensos A Cometer O Mesmo Erro, Mas, Caso Contrário, Que Haja Perdão Para Nossa Alma Pois O Doce Beijo Da Morte Não Deve Estar Distante De Nós).

Mas, antes de o Dicionário Oxford decidir que deveria acrescentar LOL às suas páginas, cheguei à conclusão que tinha chegado a hora de defender minha posição. Começa aqui o movimento em defesa da Honestidade nas Abreviações e Siglas – ou HAS, como prefiro chamá-lo. Visite meu perfil no Facebook e junte-se a nós!

Essa ideia não é nova e não é a primeira vez que alguém faz esta objeção. Muitos de nós já tinham despertado do efeito ilusório inato ao LOL e tentado consertar nosso comportamento ao se juntarem aos defensores dos HAS. Digite ou escreva algo engraçado e envie para nós; responderemos com um elaborado conjunto de HAS especialmente calibrado para a situação. “Três ou mais HAS se tivermos rido mesmo”, explicaremos. “Um HAS soa sarcástico. Dois HAS parecem uma risada pouco entusiasmada”. Às vezes gosto de variar as coisas inserindo algum prefácio, como “BAHA” ou “HOHOHA” para acrescentar um elemento aleatório vindo do mundo real.

Mas para isto é preciso muito esforço! Eu costumava usar o tempo livre para ler. Agora sou obrigada a passar todo o tempo de lazer calibrando meus HAS. É por isso que a expressão LOL – e suas primas mais modestas, LMAO (sigla para estrebuchando de rir)e ROFL (rolando no chão de rir) – foi inventada, para começo de conversa. Ela funcionava muito bem quando estávamos de fato rindo. Mas então ela evoluiu até virar uma forma de cortesia.

Agora, em resposta a qualquer coisa que uma pessoa digite e que pareça levemente divertida, digitamos educadamente um LOL ou ROFL no teclado para indicar que estamos vivenciando o efeito humorístico esperado. Isto é pior do que um mero equivalente para o riso sem graça, a risadinha educada e o Sorriso Profissional na internet. A onipresença dessas expressões mantém intacta nossa capacidade de reconhecer o riso real e o sorriso genuíno. Mas as diluídas expressões que usamos na rede – os LOLs e ROFLMAOs – estão literalmente impossibilitando a distinção entre o riso verdadeiro e sua imitação falsa. E isto é mesmo uma vergonha.

Perdemos tanto com a comunicação online – a capacidade de interpretar as ricas deixas não verbais que consiste no único traço que nos diferencia das respostas automatizadas que nos parabenizam nos bate-papos pelos resultados de nossa dieta, por exemplo. Será que o riso precisa estar entre essas perdas?

Assim, é chegada a hora de HAS e mais HAS. Por favor, eu imploro a você que não digite LOL a menos que esteja sinceramente com dor de barriga de tanto gargalhar. Caso contrário, escolha uma sigla mais condizente com a realidade, como PSC (Percebi Seu Chiste) ou RQAPTG (Reconheço Que A Piada Teve Graça), ou EAQFE (Essa Até Que Foi Engraçada). Talvez a expressão acabe nas páginas do dicionário Oxford!

/TRADUÇÃO POR AUGUSTO CALIL

* É colunista do ‘Washington Post’

