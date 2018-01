Londres quer ser 100% conectada com 5G em 2020 - Link - Estadão

Plano do prefeito Boris Johnson quer que todo cidadão londrino tenha acesso à rede 5G em 2020. FOTO: Wikimedia Commons Plano do prefeito Boris Johnson quer que todo cidadão londrino tenha acesso à rede 5G em 2020. FOTO: Wikimedia Commons

SÃO PAULO – Considerada uma das principais cidades europeias quando o assunto é inovação e tecnologia, Londres está se preparando para ser 100% conectada à rede 5G em 2020. Pelo menos esses são os planos do prefeito Boris Johnson, que deve divulgar nessa semana o primeiro grande plano de longo prazo de conectividade da cidade, dando ao setor uma importância tão grande quanto temas como transporte público, água e energia.

Ainda em elaboração de padrões, a tecnologia 5G promete melhorar ainda mais a conexão móvel. Segndo estimativas técnicas, se hoje é possível baixar um filme em alta definição com 4G em até seis minutos, com a nova tecnologia será possível fazê-lo em seis segundos.

“Londres está se tornando a capital tecnológica da Europa, e por isso precisamos garantir que cada cidadão londrino tenha acesso à melhor conectividade possível. Fazer isso dar certo é um conceito vital no nosso plano de infraestrutura”, disse Johnson em um discurso. Além do plano, Johnson anunciou que vai disponibilizar informações melhor apuradas a respeito da velocidade de conexão nas residências londrinas, buscando desenvolver um mapa para saber quais as deficiências da cidade.

Entretanto, esta não é a primeira vez que o governo britânico se preocupa com o 5G. Há cerca de um ano, o Reino Unido anunciou investimentos na ordem de US$ 19 milhões para pesquisas do Centro de Inovação do 5G, da Universidade de Surrey. Além disso, em junho, a União Europeia anunciou um plano em parceria com a Coreia do Sul para a implementação de um padrão do 5G até o final de 2015, gastando cerca de € 700 milhões nos próximos sete anos.