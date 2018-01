Londres terá maior área Wi-Fi da Europa - Link - Estadão

A rede, administrada por uma filial da Telefônica, deve cobrir dois bairros da capital londrina e será gratuita

LONDRES – A operadora de telefonia celular O2, filial da Telefônica na Grã-Bretanha e na Irlanda, terá em Londres a maior zona de conexão à internet sem fio (Wi-Fi) gratuita da Europa, informou a companhia nesta sexta-feira, 6.

A O2 chegou a um acordo com a prefeitura de Westminster e de Kensington & Chelsea para que milhões de moradores e visitantes desses dois cêntricos bairros da capital britânica possam ter conexão gratuita de seus telefones celulares, computadores portáteis e tablets.

Em comunicado na sua página da internet, a O2 explicou que o custo do acordo não recairá sobre o contribuinte e que, graças a ele, os turistas que viajarem para Londres “poderão aproveitar ao máximo da oferta da cidade”.

A operadora lembrou que a cidade realizará este ano dois eventos importantes: os Jogos Olímpicos e o Jubileu de Diamantes da rainha Elizabeth II da Inglaterra.

A instalação da rede Wi-Fi em Westminster e Kensington & Chelsea começará este mês e sua entrada em funcionamento será gradual, segundo O2.

A vereadora da prefeitura de Westminster Philippa Roe afirmou que este distrito, além de receber numerosos turistas, é lar de 250 mil moradores, “emprega mais de meio milhão de pessoas e vê o início de quatro mil negócios a cada ano”.

“Os visitantes de Londres poderão facilmente compartilhar suas fotografias dos eventos olímpicos através das redes sociais”, afirmou Philippa.

Já um responsável pela O2, Derek McManus, classificou o acordo como “inovador” e ressaltou que permitirá proporcionar “conectividade de alta qualidade por toda Londres a tempo para os Jogos Olímpicos de 2012″.

