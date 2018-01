Lucro da Apple fica abaixo do esperado - Link - Estadão

Resultado não anima investidores apesar de aumento no lucro e na receita de US$ 28 bilhões nos últimos 3 meses

NOVA YORK – O lucro da Apple no quarto trimestre fiscal cresceu 54% em relação a igual período do ano anterior, puxado pelo forte volume de vendas de iPhones e iPads. Apesar disso, as ações da companhia recuavam 5% na negociação após o fechamento da bolsa, visto que os resultados ficaram aquém das expectativas de analistas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

No trimestre encerrado em 24 de setembro, a Apple registrou lucro de US$ 6,62 bilhões, ou US$ 7,05 por ação, comparado a US$ 4,31 bilhões de lucro, ou US$ 4,64 por ação, um ano antes. A receita cresceu 39%, para US$ 28,27 bilhões, com 63% desse total resultante de vendas internacionais. A margem bruta aumentou para 40,3%, de 36,9%.

Analistas de Wall Street esperavam um lucro por ação de US$ 7,39 e uma receita de US$ 29,69 bilhões. Em julho, a Apple havia estimado um lucro por ação de US$ 5,50 para o período e uma receita de US$ 25 bilhões.

A companhia vendeu 11,1 milhões de unidades do iPad no quarto trimestre fiscal, quase o triplo do volume comercializado um ano antes, e 17,1 milhões de unidades do iPhone, aumento de 21% na mesma base de comparação. As vendas de computadores Macintosh subiram 26%, para 4,9 milhões de unidades, enquanto as de iPods encolheram 27%, para 6,6 milhões de unidades.

O fundador da Apple, Steve Jobs, morreu no início deste mês de câncer no pâncreas. Sob seu comando, a empresa tornou-se a maior companhia dos EUA em termos de valor de mercado e uma das mais poderosas do mundo no setor de tecnologia. As informações são da Dow Jones.

/ Gustavo Nicoletta (AGÊNCIA ESTADO)