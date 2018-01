Lucro da ARM sobe 47% - Link - Estadão

A produtora britânica de chips ARM superou expectativas do mercado com uma alta de 47% no lucro do quarto trimestre, impulsionada por crescente demanda de smartphones e computadores tablet.

A companhia, cuja tecnologia é licenciada para fabricantes de chips como Infineon, Qualcomm e Samsung, teve lucro antes de impostos de 47,6 milhões de libras (R$ 127,68 milhões) apoiado em alta de 34% na receita, para 113,9 milhões de libras.

Praticamente todos os celulares do mundo usam a tecnologia de baixo consumo de energia da ARM, assim como a maioria dos computadores tablet, uma categoria que praticamente inexistia antes do lançamento do iPad, da Apple, em abril passado.

Analistas esperavam que a ARM tivesse um lucro antes de impostos de 42 milhões de libras sob receita de 104,5 milhões de libras.

/ Paul Sandle (REUTERS)