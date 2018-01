Lucro da Lenovo dobra em um ano - Link - Estadão

Empresa atribui resultados a expansão das vendas em mercados emergentes

XANGAI – A Lenovo, terceira maior fabricante de computadores pessoais do mundo, anunciou que seu lucro no primeiro semestre deste ano praticamente dobrou, devido a fortes vendas nos mercados emergentes.

A empresa divulgou nesta quarta-feira, 2, que o lucro líquido de janeiro a setembro foi de US$ 252 milhões, um crescimento de 92% em relação aos US$ 131 milhões do mesmo período do ano passado.

Os resultados positivos se deram também devido à expansão da Lenovo no mercado de internet, onde ela compete com Apple e outras rivais estrangeiras, e nos países desenvolvidos – este ano, a empresa já comprou uma subsidiária na Alemanha e uma joint-venture no Japão.

/ AP