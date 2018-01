Lucro da Microsoft cai com estagnação na venda de PCs - Link - Estadão

O lucro trimestral da Microsoft teve uma variação ligeiramente negativa, já que as vendas de computadores pessoais ficaram abaixo do esperado e o iPad da Apple começou a canibalizar as vendas dos PCs, mercado mais importante da Microsoft.

A fabricante, cujos software rodam em mais de 90% dos computadores do mundo, divulgou nesta quinta-feira, 27, um lucro líquido no segundo trimestre fiscal de US$ 6,63 bilhões, ou US$ 0,77 por ação, contra US$ 6,66 bilhões, ou US$ 0,74 dólar, um ano antes. O lucro por ação foi mais alto no último trimestre na comparação anual por causa da redução no número de ações em circulação no mercado.

O lucro de um ano atrás foi ampliado por uma receita extraordinária devido ao lançamento do sistema operacional Windows 7, que teve ótimas vendas.

A expectativa de Wall Street era de lucro de US$ 0,68 por ação no segundo trimestre fiscal, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

As vendas subiram 5%, para US$ 19,95 bilhões, graças principalmente ao Kinect, sistema para jogar videogame sem usar controle, superando a média das estimativas dos analistas de US$ 19,15 bilhões.

