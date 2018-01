Lucro da Microsoft cai por despesa com demissões - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SEATTLE – A Microsoft informou nesta quinta-feira que seu lucro líquido trimestral caiu 13%, após uma despesa de US$ 1,1 bilhão relacionada a dispensa de funcionários em julho.

A maior companhia de programas de computador teve um lucro de US$ 4,5 bilhões no período, ou US$ 0,54 por ação, ante US$ 5,2 bilhões, ou US$ 0,62 por ação, do mesmo período no ano passado.

Apesar do lucro menor, as receitas cresceram 25%, a US$ 23,2 bilhões, impulsionadas pela compra da área de telefonia da Nokia, em abril, superando as previsões de analistas de vendas de US$ 22 bilhões.

/REUTERS