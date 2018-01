Lucro da Netflix mais do que dobra no trimestre, ações sobem - Link - Estadão

Reed Hastings, CEO da Netflix. FOTO: Marcio Fernandes/Estadão Reed Hastings, CEO da Netflix. FOTO: Marcio Fernandes/Estadão

LOS ANGELES – O lucro da Netflix mais do que dobrou no segundo trimestre, impulsionado por um aumento de US$ 1 por mês no preço de seu plano mais popular de streaming de vídeo para novos clientes nos Estados Unidos.

As ações da Netflix subiram cerca de 1% para US$ 456,21 no after market, depois que a companhia disse também que espera que a receita média por usuário suba lentamente já que ganha mais com novos assinantes a novos preços.

A companhia aumentou o preço para o seu plano de streaming de vídeo para US$ 9 por mês para novos clientes nos Estados Unidos em maio – o primeiro aumento de preço da companhia em seu maior mercado em três anos.

A Netflix disse que adicionou 570 mil clientes nos EUA no segundo trimestre encerrado em 30 de junho. A empresa acrescentou 1,12 milhão de usuários nos mercados internacionais.

A companhia disse que planeja se expandir para Alemanha, França, Áustria, Suíça, Bélgica e Luxemburgo em setembro, aumentando seu mercado potencial para mais de 180 milhões de lares com banda larga, o dobro do atual mercado norte-americano.

A Netflix investiu em séries originais como “House of Cards” e “Orange is the New Black”, cuja segunda temporada foi lançada no último trimestre, para aumentar a competição dos reprodutores de vídeo online Amazon.com e Hulu.

O lucro da companhia aumentou no segundo trimestre para US$ 71 milhões, ou US$ 1,15 por ação, ante US$ 29,5 milhões, ou US$ 0,49 por ação, um ano antes.

A receita subiu para US$ 1,34 bilhão, ante US$ 1,07 bilhão, disse a Netflix em comunicado aos investidores.

Analistas esperavam em média lucro de US$ 1,16 por ação e receita de US$ 1,34 bilhão, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

/ REUTERS