Lucro da Nokia cai menos que o esperado - Link - Estadão

Resultado do quarto trimestre teve queda de 73%; modelos com Windows Phone não ajudaram a reverter a situação

HELSINQUE – A Nokia, maior fabricante de telefones celulares do mundo em volume, registrou um lucro principal maior do que o esperado no quatro trimestre, informou a empresa nesta quinta, 26. Apesar disso, o lucro mostrou uma queda 73% à medida que novos modelos com o sistema Windows não compensaram o recuo nas vendas dos outros smartphones da companhia.

O lucro principal da Nokia foi de 0,06 euro por ação, comparado com uma expectativa de 0,04 euro, informou a companhia nesta quinta-feira.

As vendas de celulares inteligentes da empresa no último trimestre caíram 31% ante um ano antes, para 19,6 milhões de unidades, volume próximo das estimativas.

Em fevereiro do ano passado, a Nokia revelou uma estratégia de mudança para o software da Microsoft como parte de esforços para concorrer com a Apple e o Android, do Google.

A empresa afirmou que vendeu mais de 1 milhão de celulares com Windows até o final de janeiro.

“Mais de 1 milhão até agora é mais do que alguns estimavam, mas isso não vai preocupar a Apple ou o Google”, afirmou o analista Nick Dillon, da empresa de pesquisa Ovum.

/ Reuters