Lucro da Nokia surpreende - Link - Estadão

Apoiada na venda de celulares básicos, empresa cresce mais que o esperado no terceiro trimestre

HELSINKI – A Nokia anunciou uma queda menor que a esperada no lucro do terceiro trimestre, impulsionada por vendas fortes de modelos básicos de celulares.

A companhia, que vem lutando por um espaço no mercado de smartphones, com o lançamento do seu primeiro aparelho com plataforma Windows na próxima semana, vendeu 89,8 milhões de celulares básicos, comparado a estimativa de vendas entre 67 milhões e 89,7 milhões unidades.

A fabricante finlandesa informou que, no terceiro trimestre, teve lucro por ação de 0,03 euro, ante previsão de prejuízo de 0,01 euro segundo pesquisa da Reuters e lucro de 0,14 euro um ano antes.

A Nokia, deixada para trás por Apple e Google no crescente mercado de smartphones, apresentará seu primeiro modelo utilizando a plataforma Windows Phone, da Microsoft, na próxima semana em Londres.

