Lucro da Positivo sobe 230% impulsionado por tablets - Link - Estadão

RIO DE JANEIRO – A Positivo Informática registrou lucro líquido de R$ 30,9 milhões no quarto trimestre de 2013, avanço de mais de 230% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pela alta das vendas de tablets.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 42,2 milhões no período, crescimento de 57,6% em relação ao período de outubro a dezembro de 2012.

As vendas do quarto trimestre totalizaram 802,8 mil computadores e tablets, crescimento de 19,1% em relação ao quarto trimestre de 2012.

O destaque foram as vendas de tablets, que subiram 96,6%, para 134,1 mil. As vendas de notebooks subiram 8,1% por cento, a 476,3 mil unidades, enquanto a de desktops teve alta de 16,7% no quarto trimestre na comparação anual.

Já as vendas de celulares tiveram alta de 87,3% por cento, para 97,9 mil.

O crescimento dos tablets e smartphones impulsionou as receitas da empresa, que somaram 769,1 milhões de reais no quarto trimestre, crescimento anual de 17,9% por cento.

A companhia informou que deu continuidade aos repasses de preço, o que contribuiu para uma retomada da rentabilidade no trimestre, com margem Ebitda de 5,5% por cento no trimestre, melhora de 1,4 ponto percentual na comparação anual.

A fatia da companhia no mercado de computadores no Brasil no quarto trimestre ficou em 16,1%, crescimento de 1,4 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2012 e de 2,7 ponto em relação ao terceiro trimestre de 2013.

A empresa explicou em relatório que nos últimos meses do ano verificou a consolidação de repasses no preço dos PCs, devido ao esgotamento dos insumos adquiridos com menor patamar de dólar entre os fabricantes.

A melhora do resultado da empresa no quarto trimestre possibilitou a reversão do prejuízo acumulado até setembro, com lucro líquido de R$ 15,6 milhões em 2013, frente a lucro de R$ 30,2 milhões em 2012.

