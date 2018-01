Lucro do Google atinge US$ 3 bilhões - Link - Estadão

Ações da empresa subiram 5,2% na Nasdaq após anúncio de crescimento de 36% no último trimestre em relação ao mesmo período de 2012

NOVA YORK- O site de buscas na internet Google registrou lucro líquido de US$ 2,97 bilhões, ou US$ 8,75 por ação, no terceiro trimestre deste ano, um ganho 36% maior do que o registrado pela companhia no mesmo período do ano passado. No terceiro trimestre de 2012, o Google teve lucro de US$ 2,18 bilhões, ou US$ 6,53 por ação.

Após a divulgação do resultado trimestral, as ações do Google subiam 5,2% no pregão after hours da Nasdaq.

Nos três meses terminados em setembro, a receita do Google subiu para US$ 14,89 bilhões, 12% acima dos US$ 13,3 bilhões registrados há um ano. O resultado financeiro da companhia no terceiro trimestre superou as expectativas de mercado. Analistas ouvidos pela Thomson Reuters projetavam receita de US$ 14,79 bilhões.

Nos últimos três meses, a empresa comprou uma série de startups, como a Flutter, que lida com reconhecimento de gestos, e a Bump, dona de um aplicativo de compartilhamento de arquivos, além de integrar a operação do Waze ao Google Maps, auxiliando motoristas no mundo todo com informações sobre o trânsito. Outra movimentação da empresa foi a compra de patentes da Foxconn envolvendo a sobreposição de imagens virtuais em fotografias reais.

