Lucro do Google supera expectativa - Link - Estadão

O Google superou as expectativas de Wall Street para seu lucro e receita do terceiro trimestre apesar do aumento nas despesas da companhia, o que levou suas ações a saltarem cerca de 9% no pregão after-market.

O maior site de buscas do mundo divulgou nesta quinta-feira seus resultados trimestrais, com um lucro líquido de US$ 2,17 bilhões, ou US$ 6,72 dólares, contra US$ 1,64 bilhão, ou US$ 5,13 por ação, um ano antes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Excluindo itens extraordinários, o lucro por ação foi de US$ 7,64, bem acima da estimativa média de analistas de US$ 6,69, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Já a receita líquida da companhia, que exclui as taxas pagas pelo Google a sites parceiros, ficou em US$ 5,48 bilhões, ante previsão de US$ 5,27 bilhões em Wall Street.

Investidores temem que a empresa, que busca novas áreas de crescimento, venha gastando demais em iniciativas como o sistema operacional de smartphones Android além de aquisições, projetos de energia renovável e até carros automatizados –setores sem garantia de retorno.

Também há a crescente ameaça que o Facebook, maior rede social do mundo, representa aos negócios de publicidade online do Google.

As ações da companhia subiram no pregão after-market para US$ 590, após fecharem o pregão regular a US$ 540,93 na Nasdaq.

/ Alexei Oreskovic (REUTERS)