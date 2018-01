Lucro do Yahoo fica abaixo do esperado - Link - Estadão

SÃO PAULO – A receita e o lucro do Yahoo no primeiro trimestre ficaram abaixo das estimativas de Wall Street, com o pequeno crescimento do negócio de publicidade online sendo superado por pagamentos maiores para websites que direcionam os leitores para o Yahoo.

As ação do Yahoo caiu 1% no pregão after-market.

O Yahoo disse que sua receita com publicidade subiu 2,3%, a US$ 463,7 milhões no trimestre, representando cerca de 40% da receita total. A receita do serviço de buscas cresceu 19,5% na comparação anual, a US$ 531,7 milhões.

A receita da empresa estagnou nos anos recentes, com o portal e o serviço de e-mail perdendo espaço para rivais como Google e Facebook.

A presidente-executiva Marissa Mayer renovou muitos dos produtos do Yahoo e comprou uma série de empresas nos últimos dois anos, mas foi incapaz de retomar o crescimento da receita.

A empresa planeja cindir sua fatia de 15% no site chinês Alibaba, em resposta à pressão para entregar aos acionistas seu investimento em e-commerce avaliado em cerca de US$ 40 bilhões.

O lucro líquido atribuível ao Yahoo caiu para US$ 21,2 milhões, ou 2 centavos por ação no trimestre encerrado em 31 de março, ante US$ 311,6 milhões, ou 29 centavos por ação, um ano antes. Na base ajustada, o lucro foi de 15 centavos de dólar por ação.

A receita, excluindo taxas pagas a sites parceiros, caiu para US$ 1,04 bilhão, ante US$ 1,087 bilhão.

Analistas previam lucro de 18 centavos de dólar por ação e receita de US$ 1,06 bilhão, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

/REUTERS