Lucro e receita do Yahoo caem no 3º trimestre - Link - Estadão

Metas foram atingidas mesmo após a demissão da presidente e os rumores de compra

SÃO FRANCISCO – O Yahoo conseguiu atender todas as suas metas de lucros no terceiro trimestre, mesmo tendo recebido ofertas de potenciais compradores e com a turbulência causada pela busca de um novo presidente-executivo.

O Yahoo, que demitiu a ex-presidente-executiva Carol Bartz no início de setembro, antes do fim do terceiro trimestre, apurou pequenos recuos no lucro líquido e na receita líquida, mas tais declínios já eram esperados.

A ação do Yahoo subiu cerca de 3% após o fechamento do pregão regular nesta terça-feira, 18.

O lucro da companhia no terceiro trimestre totalizou US$ 293 milhões, ou US$ 0,23 por ação. No mesmo período do ano passado, o Yahoo registrou lucro de US$ 396 milhões, ou US$ 0,29 por ação. Não ficou imediatamente claro se o lucro por ação do Yahoo no terceiro trimestre é comparável ao US$ 0,17 por ação esperado por analistas, com base em dados da Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita líquida trimestral do Yahoo – que exclui taxas pagas a sites parceiros – foi de US$ 1,07 bilhão, em comparação com US$ 1,12 bilhão no mesmo período do ano passado e em linha com as expectativas de Wall Street.

Olhando para o futuro, o Yahoo projetou receita líquida de US$ 1,125 bilhão a US$ 1,235 bilhão no quarto trimestre, em comparação com o US$ 1,22 bilhão que analistas esperam.

O Yahoo, que nomeou o vice-presidente financeiro Tim Morse como presidente-executivo interino, conta com a empresa de investimentos Allen & Co para ajudar a companhia a realizar uma “revisão estratégica” de seu negócio.

/ Alexei Oreskovic (REUTERS)