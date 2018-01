Lucro em tempo real - Link - Estadão

Agora com escritório no Brasil, Twitter busca aumentar sua receita fora dos Estados Unidos

SÃO PAULO – De olho em aumentar a sua receita com publicidade, o Twitter fez um evento para a imprensa na semana passada para marcar o início de suas operações no Brasil. O executivo Guilherme Ribenboim (ex-Yahoo e ex-ClickOn), de 39 anos, vai comandar o escritório brasileiro como diretor-geral para aproximar a rede social de parceiros comerciais.

Em entrevista ao Link na sexta-feira, Ribenboim mostrou entusiasmo com o crescimento no Brasil, apesar de uma pesquisa da ComScore, divulgada em setembro, ter mostrado uma queda de 24% na audiência no País. Ele também diz que uma legislação mais bem definida para a internet pode trazer mais segurança. “Acho importante que exista no Brasil uma legislação que proteja a empresa e que proteja o usuário”, afirmou. Abaixo, os principais trechos da conversa.

Por que aceitou assumir esse cargo aqui no Brasil?

Desde a primeira conversa me animei porque me lembrou muito o meu início no Yahoo em 1999. O Twitter está num momento parecido. É uma empresa em crescimento, tanto de usuários quanto de receita. O modelo de negócio é cada vez mais sólido e provado.

O escritório é mais para promover os produtos publicitários ou também terá outras operações?

O primeiro foco é, obviamente, a comercialização dessa publicidade. O segundo foco é em cima de parcerias com empresas de mídia e personalidades, não é só do mundo da TV ou da música, mas também jornalistas, pessoas do mundo da arte, educadores. O terceiro foco é no mobile (celular e tablet) porque vemos uma migração muito grande de usuários que antes usavam o Twitter só na web e agora usam no mobile.

No Brasil também?

É um fenômeno mundial. Há alguns anos, era promessa. Virou realidade.

Facebook e outros têm a mesma visão. São concorrentes?

É claro que existem áreas cinzentas. No fundo, todas as empresas de internet estão atrás de audiência para serem remunerados. Acredito que o Twitter tem um posicionamento único de ser uma rede de informação em tempo real. É diferente de outras redes sociais.

A política de retirar o conteúdo só nos países onde foi feito o pedido vai ser mantida no Brasil?

O Twitter tem uma filosofia de trabalhar com a legislação local para que o conteúdo seja retirado desde que requisitado de maneira judicial. Dito isso, nós também vamos avisar o usuário que postou. Nós temos de dar o direito de as pessoas publicarem, mas elas têm de ter a responsabilidade seguir as regras da legislação local. É uma filosofia mundial.

Das propostas do Marco Civil da Internet, o que acha mais importante?

Prefiro não responder porque falaria de coisas que não necessariamente vão estar no texto votado. Acho importante é que exista uma legislação que proteja a empresa e o usuário. O maior problema, até antes do Marco Civil, era que as decisões eram muito discricionárias. À medida que o Marco Civil entra em vigor, fica regulamentado.

TWEETS

3,5 mil tweets por minuto. Foi o recorde alcançado pelo Twitter no Brasil em 2012, durante a segunda final da Libertadores. O segundo evento mais twittado foi o último capítulo de Avenida Brasil (3 mil)

