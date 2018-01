Lucro líquido do Google cresce 20;3% em 2013 - Link - Estadão

LOS ANGELES – O Google fechou 2013 com um lucro líquido de US$ 12,92 bilhões, 20,3% mais que em 2012, informou nesta quinta-feira a companhia tecnológica com sede na Califórnia, cujas receitas ascenderam a US$ 59,825 bilhões no ano passado, 19,2% mais que no exercício anterior.

Entre outubro e dezembro, o gigante da internet obteve um lucro de US$ 3,376 bilhões sobre ingressos totais de US$ 16,858 bilhões, números que em ambos casos representaram uma melhoria de 16,9% frente aos números do último trimestre de 2012.

“Finalizamos 2013 com outro grande trimestre”, assegurou o executivo-chefe da empresa, Larry Page, que destacou que a receita do Google, sem contar a divisão de telefonia da Motorola (vendida esta semana a Lenovo), cresceu 22% em termos anualizados.

Durante o ano passado, o Google obteve US$ 4,306 bilhões pelas operações da Motorola que, no entanto, resultaram deficitárias trimestre após trimestre.

Entre outubro e dezembro de 2013 a Motorola contribuiu ao grupo do Google com perdas operativas de US$ 384 milhões, mais que o dobro do que perdeu no mesmo período de 2012.

O Google anunciou na quarta-feira a venda de Motorola à chinesa Lenovo por US$ 2,91 bilhões, apenas dois anos e meio após adquirir a fabricante de telefonia por US$ 12,5 bilhões.

O principal negócio do Google em 2013 continuou sendo a publicidade através de suas páginas, que garantiu 62,6% das receitas do grupo (incluindo a Motorola), porcentagem similar à registrada em 2012.

/ EFE