Lula deve lançar blog da presidência em julho. Twitter acompanha - Link - Estadão

Não custa lembrar que 2010 é ano de eleição presidencial e a corrida pela cadeira no Planalto e a cama no Alvorada está atravessando a internet. José Serra já tem seu perfil no Twitter (@joseserra_) (simpatizantes também: @serra2010), assim como simpatizantes da ministra Dilma Roussef (@dilma2010), e o governo de SP tem estreitado as relações com a rede (como o Link já disse).

A decisão de Lula de abrir um blog e um Twitter teria ocorrido após conversa com Barack Obama, em março deste ano, segundo o site Congresso em Foco. Obama foi o primeiro presidente americano a encarar a internet como plataforma real de comunicação com o eleitorado – e muito de sua eleição de se deve à rede. O próprio governo tem dado suma importância à internet, o que fez o Link chamá-lo de líder dos “governos 2.0″.