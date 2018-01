?Lulu para homens?; aplicativo Tubby é falso - Link - Estadão

Vídeo no YouTube diz que aplicativo era farsa para promover campanha contra exposição da intimidades dos relacionamentos na internet e da visão de pessoas como objeto

Mariana Congo

Do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Depois da polêmica envolvendo o aplicativo Lulu, plataforma de avaliação de homens por mulheres, o assunto da semana foi a expectativa de lançamento do Tubby por um grupo de brasileiros.

O Tubby seria um aplicativo de avaliação do desempenho sexual de mulheres – “sua vez de descobrir se ela é boa de cama” era o slogan. O app chegou a ser alvo do Ministério Público.

O lançamento do Tubby foi divulgado para a quarta-feira, dia 4. Mas foi ontem que o grupo publicou um vídeo no YouTube no qual revela o que há por trás da farsa. O download do aplicativo está disponível no Google Play, mas a plataforma, depois de pedir para o usuário “logar-se com Facebook”, apenas direciona para um vídeo.

“Não é trollagem. É mensagem”, mostra a imagem de capa da página do Tubby no Facebook.

A mensagem do grupo é um discurso contra a exposição da intimidade dos relacionamentos na internet e da visão de pessoas como objeto. “2014 já está chegando e ainda tem gente querendo regredir pra 6ª série dando notas para as pessoas do sexo oposto”, diz trecho do vídeo.

Para descobrir a mensagem completa, assista ao vídeo no YouTube a ative as legendas em coreano.

E os dados?

O vídeo não deixa claro, no entanto, por que foi lançada uma página para as mulheres se descadastrarem do suposto aplicativo. O bloqueio ao Tubby exigia o acesso do aplicativo ao dados de perfil do Facebook da interessada.

O criadores do Tubby não responderam aos contatos da reportagem sobre o que será feito com os dados das usuárias que tentaram bloquear o aplicativo e com as informações de quem baixou o falso app. Isso porque, o download do Tubby está disponível no Google Play, mas a plataforma, depois de pedir para o usuário “logar-se com Facebook”, apenas direciona para um vídeo.

Nas redes sociais e em blogs, no entanto, foi levantada a hipótese de que existia a intenção real de lançamento do aplicativo Tubby, mas depois da repercussão negativa da ideia, os criadores teriam “arregado” e mudado o foco para uma campanha de lição do moral.

