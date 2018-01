LulzSec chega ao fim - Link - Estadão

??? Depois de orquestrar ataques a sites de empresas e governos, grupo hacker anuncia o fim de suas atividades

NOVA YORK – O grupo de hackers Lulz Security anunciou no sábado, 25, o fim de suas atividades após uma última ação contra as empresas americanas AOL e AT&T.

O grupo, que ganhou notoriedade após penetrar nas páginas da Sony, da CIA (agência de inteligência dos Estados Unidos) e da polícia britânica, entre outros alvos, afirmou em comunicado que cumpriu sua missão de invadir sistemas de empresas e governos por diversão.

“Nosso cruzeiro planejado de 50 dias terminou, e, agora, precisamos navegar para águas distantes, deixando para trás — esperamos — inspiração, medo, negação, felicidade, aprovação, desaprovação, ridicularização, constrangimento, reflexão, ciúme, ódio e até amor”, afirmou o grupo.

O braço do LulzSec no Brasil disse ter sido o responsável pela queda temporária de páginas do governo na semana passada.

