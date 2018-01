Mac fica mais parecido com o iPad - Link - Estadão

Apple lança novo sistema operacional para seus computadores, o Mountain Lion, e aproxima Macs e tablets

Os iPhones e iPads da Apple têm recebido a maior parte da atenção, mas a Apple está agora apontando os holofotes para o Mac.

Corriam rumores de que a Apple estaria relegando o Mac para segundo plano, mas é difícil acreditar nisso depois do anúncio feito na quinta-feira, 16: a partir de agora, a Apple vai atualizar o Mac OS X uma vez por ano.

E isso vai começar em meados deste ano com o Mac OS X 10.8, apelidado de Mountain Lion, apenas um ano depois do lançamento de sua primeira versão.

Agora teremos de decidir uma vez por ano se aceitamos ou não pagar os US$ 30 por ano (ou o valor que a Apple decidir cobrar) pelo privilégio de manter o sistema operacional atualizado.

Mas a grande surpresa é que, pela primeira vez, a Apple decidiu dar aos jornalistas que cobrem a área da tecnologia uma prévia inicial da nova versão do Mountain Lion – não apenas meses antes do seu lançamento para o público, mas antes mesmo de o sistema ser liberado para a comunidade de desenvolvedores.

