Maçã reformulada - Link - Estadão

À medida em que a Apple continua a ganhar mercado no ramo de computadores pessoais, sua linha de computadores de mesa foi reformulada com a última geração de processadores.

A empresa renovou a linha iMac com novos chips da Intel e recursos gráficos aperfeiçoados. O modelo do iMac com monitor de 21,5 polegadas é comercializado ao preço inicial de US$ 1.199, enquanto a versão de 27 polegadas tem preço de US$ 1.699. Os novos iMacs estão disponíveis a partir dessa terça-feira, 27.

A companhia atualizou ainda sua linha mais avançada, Mac Pro, com os chips Xeon quad-core e 6-core da Intel. O Mac Pro tem preço de US$ 2.499 e chegará ao mercado em agosto.

Foto: divulgação

A Apple anunciou ainda uma display com led de 27 polegadas que estará disponível a partir de setembro por US$ 999.

A companhia vendeu 1 milhão de computadores de mesa da linha Mac no último trimestre, alta de 18% sobre o ano passado, gerando US$ 1,3 bilhão em receita.

De acordo com a IDC, empresa que acompanha o desenvolvimento do setor, a Apple está na quarta colocação no ranking de fabricantes nos Estados Unidos, com 8,8% de participação de mercado.

GABRIEL MADWAY (REUTERS)