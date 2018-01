Mailbox reorganiza o Gmail no smartphone - Link - Estadão

App para iOS permite agendar a visualização de e-mails; aquisição da empresa pelo Dropbox terminou com a “espera”

SÃO PAULO – Há poucas coisas mais caóticas do que a caixa de e-mail de uma pessoa. Atingir “zero e-mails não lidos” parece uma tarefa impossível. Mas essa é a proposta do Mailbox, aplicativo de e-mail para contas Gmail no sistema iOS. O app permite que você rapidamente delete e-mails ou separe outros para ler depois – tudo com um deslizar de dedos.

O Mailbox chegou à App Store no início de fevereiro, com a grande promessa de revolucionar os aplicativos de e-mail. Mas havia um incômodo: a lista de espera. Ao baixar o aplicativo, o usuário podia ver sua posição na “fila” – que não era pequena. Quando baixei, havia mais 800 mil pessoas na minha frente, o que me fez esperar mais de duas semanas para ter acesso ao aplicativo.

No entanto, no mês passado, o Mailbox foi comprado pelo serviço de armazenamento online Dropbox, o que reduziu drasticamente o tempo de espera. Nesta terça-feira, 16, a empresa anunciou em seu blog que a “fila” não existe mais; é possível ter acesso ao app de imediato. Anunciou também uma atualização do aplicativo na loja virtual da Apple.

Rumo ao zero. O Maibox realmente impressiona: basta deslizar os dedos para a direita ou esquerda, mais rápido ou mais devagar, para ler, deletar, fazer listas ou arquivar para ler mais tarde, no dia seguinte, mês que vem ou “algum dia”. Também é possível escolher uma data específica. Quando o período estipulado espira, o usuário recebe uma notificação.

Outra vantagem é que, quando o usuário vai checar sua caixa de entrada no desktop, os e-mails agendados para serem vistos depois aparecerão com uma indicação do aplicativo. É possível arquivar os e-mails em listas como “para ler” ou “para comprar”, além de criar outras listas.

A integração com o desktop, porém, não é integral. O Mailbox só indica e-mails de leitura agendada no desktop, mas não faz distinção visual de e-mails lidos e não lidos na caixa de entrada, como ocorre quando acessamos o e-mail pelo computador – o que até faz sentido, já que a proposta é zerar a caixa de entrada e rapidamente fazer a separação do que é útil e do que não é. Mas para quem acessa o e-mail alternadamente no desktop e no aplicativo, pode ficar um pouco perdido quanto ao que foi ou não visto.

Além disso, só é possível apagar um e-mail por vez, o que pode incomodar a alguns. Mas apesar desses pontos, a praticidade para separar os e-mails rapidamente torna o Mailbox interessante, além de ser muito mais rápido do que o app do Gmail para o iPhone – prático e visualmente bonito, mas muito lento.

Vale testar o aplicativo para ver se você se adapta. Será que ele consegue botar ordem na sua caixa de entrada?