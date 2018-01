Maior blog do mundo cai em mentira da web - Link - Estadão

O maior blog do mundo, Huffington Post, publicou como verdadeira uma história mentirosa que surgiu na internet e foi se espalhando rapidamente por blogs, muitos deles montados só para a “brincadeira”. Segundo reportagem que era destaque na página principal do site na noite ontem, uma fundação norte-americana teria planos de instalar um aeroporto no parque mais famoso de Nova York, o Central Park. Para tanto, afirmava o blog, iria transformar o bucólico parque num terminal pós-moderno para bagagens e viajantes.

Hoje, blogs como o Gawker.com e o jornal inglês Daily Mail desmascararam a história. A tal da fundação, The Mahattan Airport Foundation, criou um projeto detalhado, entrevistas e até pesquisas para afirmar que ecologicamente o aeroporto permitiria um menor trajeto entre aeroporto e a casa das pessoas, o que economizaria combustível nos carros. Tudo era falso. Outros pontos problemáticos: a fundação afirma que existe desde 2006, mas o site está no ar desde abril deste ano. Já, fisicamente, ela afirma que fica no 58º andar do Edifício Woolworth (o quinto mais alto dos EUA). Só que o prédio só tem 57 andares.

O Gawker credita o erro do Huffington à sua ganância. A história não foi publicada originalmente pelo blog. Foi indicada, com um resumo, para o post de um blog chamado Curbed. “Combine a fome do Huffington por tráfego com seu hábito feio de copiar conteúdo de outros sites. Esse é o ‘maravilhoso’ resultado”, afirmou o blog. Até agora, o Huffington não se manifestou sobre o assunto.