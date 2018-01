Maior canal hispânico dos EUA terá programação no YouTube - Link - Estadão

Maior canal hispânico dos EUA terá programação no YouTube

A Univision, canal de TV hispânico de maior audiência nos EUA, chegou a um acordo com o Google para disponibilizar grande parte de sua programação no YouTube. Além dos programas novos, também entrará no site o arquivo da Univision e as parcerias da emissora com outras produtoras, exceto com a Televisa, que co-produz as novelas transmitidas pelo canal. Uma disputa legal impede a disponibilização de imagens da Televisa na internet.

16/11/2009 | 18h56

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo