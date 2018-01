Maior iate do mundo usa tecnologia anti-câmera de cinemas japoneses - Link - Estadão

Esse não é o Eclipse, é o Pelorus, o iate mais humilde de Abramovich

O que o iate do bilionário russo Roman Abramovic (o dono do Chelsea e o 15º homem mais rico do mundo) e as telas de cinemas japoneses têm em comum? Os dois usam a mesma tecnologia de raios infra-vermelhos para espantar personas non-grata, sejam paparazzi ou expectadores prontos para piratear um filme.

Com 557 pés (170 metros), o Eclipse é o maior iate do mundo. E provavelmente um dos mais equipados também. Tem dois helipontos, duas piscinas, telas de quase 2 metros em todas as 25 cabines de hóspedes, além de gadgets mais ligados à segurança, como janelas anti-mísseis e um mini-submarino.

Agora, Abramovich resolveu fazer mais um update em seu brinquedinho, avaliado em US$ 1,2 bilhões. Segundo o Times e a Wired, ele instalou um tipo de escudo anti-paparazzi para proteger sua privacidade. O gadget usa laser infra-vermelho para rastrear câmeras digitais e, quando encontra uma, dispara um raio de luz que estraga a foto. Já que não dá mais para fotografá-lo, quem quiser ver o barco hi-tech de perto tem uma boa oportunidade na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, pois o bilionário disse que vai atracá-lo em Cidade do Cabo. Isso se a Rússia se classificar, claro.

Já no Japão, a mesma tecnologia é usada com uma finalidade um pouco diferente. A Sharp e o Instituto Nacional de Informática do Japão desenvolveram um dispositivo que funciona assim: atrás da telona há lâmpadas de infra-vermelho que acendem dez vezes por segundo. Invisível ao olho humano, a luz emitida polui as imagens que estão sendo gravadas por aquele japonezinho sentado na fileira de trás, como uma câmera na mão. E a cópia pirata fica cheia de flashes brancos. É mais uma tentativa de coibir a indústria de filmes piratas, que movimenta US$ 3 bilhões por ano, segundo o American Film Institute. Mas, se no caso do iate o escudo vai evitar que fotos de Abramovich e sua namorada, a modelo Daria Zukhova, acabem nas páginas de revistas de fofocas, no caso japonês ele pode não ter a mesma eficiência. Isso porque para os incansáveis consumidores de pirataria, se a cópia japonesa vem com flashes, basta arranjar a versão chinesa.