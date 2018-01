Maior que o iPhone? - Link - Estadão

Notícia para fazer Steve Jobs abrir um largo sorriso: em uma pesquisa feita pela RBC/ChangeWave e divulgada nesta quinta-feira, 26, 13% dos entrevistados afirmaram que é provável que comprem o iPad. Parece pouco, mas antes do lançamento do iPhone, apenas 9% das pessoas disseram a mesma coisa.

Outro ponto favorável é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar pelo tablet da Apple. Apenas 8% disseram que custando US$ 499 não irão comprar o iPhone, enquanto que 27% disseram a mesma coisa sobre o preço original do iPhone. Aliás, a expectativa pelo modelo mais caro do gadget é grande: 19% disseram que pretendem comprar a versão de 16GB (US$ 499) e o mesmo número afirmou que pensa em adquirir o de 64GB com internet 3G (US$ 829).

A pesquisa também aponta que a falta de câmera e a incompatibilidade em rodar vídeos Flash (todos do YouTube) não serão fatores decisivos na decisão de compra das pessoas. A maioria pretende comprar o iPad para navegar na internet (68%), e depois vem checar o email (44%) e ler e-books (37%).

Os número dão força para as previsões de analistas que dizem que serão vendidos 5 milhões de iPads em 2010.