Maior rede hoteleira do mundo troca Outlook por Google - Link - Estadão

Dona da Holiday Inn troca serviço de e-mail da Microsoft de 25 mil funcionários por Google

Bill Gates no Fórum Econômico Mundial em 2010. FOTO: Christian Hartmann (Reuters)

SEATTLE – O Intercontinental Hotels Group, maior operadora mundial hotéis, vai adotar um sistema de e-mail gerido pelo Google para 25 mil de seus funcionários e executivos hoteleiros, substituindo o Microsoft Outlook.

—-

Trata-se de uma vitória importante, mas rara para o Google, que há anos vem se esforçando para romper o domínio da Microsoft no mercado de email e aplicativos de comunicação empresariais.

O novo sistema de email, parte do pacote de produtos Google App que o IHG está colocando em uso, será hospedado inteiramente “na nuvem”, ou seja, será operado em servidores administrados pelo Google e os usuários terão acesso ao sistema via Internet, informou o IHG. Um representante do Google confirmou o contrato.

O grupo hoteleiro, que controla, entre outras, as cadeias Holiday Inn e Crowne Plaza, vai economizar custos em cerca de 30% ao substituir os produtos Microsoft equivalentes, disse Gustaaf Schrils, vice-presidente de tecnologia do IHG para as Américas, ainda que tenha afirmado que não pode revelar números exatos.

O Google cobra uma taxa fixa de US$ 50 por usuário/ano, para os grandes usuários do Google Apps, como o IHG. A Microsoft informa que seu pacote concorrente de aplicativos, o Office 365, também um serviço de computação em nuvem, com lançamento marcado para ainda este mês, custará de 25 a 325 dólares por usuário/ano.

A Microsoft não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

“É uma economia bastante significativa”, disse Schrils em entrevista por telefone. “A reação inicial das pessoas foi de certo ceticismo quanto à mudança, mas o entusiasmo encontrado é muito forte e os resultados estão claramente excedendo as expectativas.”

O IHG se deixou convencer pelo espaço mais barato para armazenagem de emails, pela possibilidade de colaborar em documentos e pelas funções de agenda do Google Apps, disse Schrils. O serviço permitirá que os usuários mantenham seus atuais endereços de email.

O IHG até o momento utilizava o Outlook em sua versão Office 2003, e Schrils disse que não havia versão em nuvem do Office disponível quando a empresa começou a considerar o uso do sistema Google.

