Maioria dos aplicativos populares são hackeados - Link - Estadão

Estudo mostra que 90% do total de apps pagos de plataformas como iOS e Android já sofreram algum tipo de hack

SÃO PAULO – Um estudo publicado nesta segunda-feira, 20, conclui que a maioria dos apps pagos e boa parte dos gratuitos das plataformas iOS (Apple) e Android (Google) já sofreram algum tipo de hack, podendo ser desde o simples acesso à versão sem publicidade do app até o roubo do seu código-fonte e redistribuição de uma versão infectada com malware. O estudo foi publicado pela empresa de segurança de aplicativos móveis, Arxan.

A empresa avaliou o Top 100 dos aplicativos da loja virtual da Apple e o Top 100 do Google Play, além dos 15 gratuitos mais populares do iOS e outros 15 do Android. No fim, dos 230 aplicativos analisados, 92% dos apps pagos do iOS já haviam sido hackeados; enquanto na plataforma Android todos (100%) sofreram hack.

Dentre os gratuitos, 40% dos apps para iOS haviam sido alvos, enquanto no Android foram 80%.

A consequência dos hacks, segundo a Arxan, é a proliferação de versões maliciosas dos apps, cópias gratuitas e roubo do código criado na construção do app. Para os desenvolvedores, essas práticas geram perda de receita, prejudicam a reputação da marca, além de poder gerar consequências legais.

A questão da segurança ganha ainda mais importância quando se emparelha ao assunto alguns números do mercado de aplicativos. Usando dados de terceiros, a Arxan prevê que até 2016, as receitas geradas a partir de aplicativos devem chegar a US$ 46 bilhões, enquanto o volume de dólares movimentados em pagamentos móveis deve beirar US$ 1 trilhão.

Uma cópia do estudo pode ser acessada aqui.

(via Mashable)