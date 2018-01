Maioria dos apps vão ter brechas de segurança em 2015; diz pesquisa - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A insegurança ronda o futuro dos aplicativos para dispositivos móveis — pelo menos é o que diz uma recente pesquisa da Gartner. Em recente levantamento, a consultoria diz que 75% dos apps mobile não conseguirão passar em testes básicos de segurança, executados especialmente para ambientes corporativos.

Segundo a consultoria, essa possibilidade pode gerar problemas na segurança das empresas, especialmente com o crescimento do sistema BYOD (bring-your-own-device, no qual os funcionários trazem de casa seus próprios dispositivos para trabalhar). “Empresas que apostam em computação mobile e BYOD estão cada vez mais vulneráveis a falhas de segurança, a menos que adotem métodos para se assegurar disso”, declarou Dionisio Zumerie, pesquisador da Gartner.

O analista aponta ainda que mais de 90% das empresas que apostam na estratégia do BYOD usam aplicativos de terceiros para que as tarefas possam ser efetuadas longe do escritório. “É nesse setor que a maioria dos testes de segurança devem ser aplicados”, disse Zumerie.

O levantamento da Gartner propõe ainda que a maioria das falhas de segurança em 2017 estarão focadas em smartphones e tablets: 75% das brechas será resultado de má configuração de aplicativos mobile, como o mal uso da nuvem pessoal em contato com os dados de empresas.