Maioria dos roubos de dados foi político - Link - Estadão

Na Campus Party 2012 em São Paulo, um computador com adesivo do grupo hacker Anonymous. FOTO: Fernando Donasci/Reuters

BOSTON – Ativistas que invadem redes de computadores do governo e de empresas e depois divulgam arquivos para causar embaraços a essas organizações responderam por mais de metade dos casos de roubo de dados no ano passado, de acordo com uma pesquisa.

A informação representa uma mudança significativa em relação ao passado recente, quando a motivação para a maior parte dos ataques cibernéticos era ganhar dinheiro, de acordo com a Verizon Communications, que delineou as constatações de uma das maiores pesquisas anuais sobre perda de dados.

Pesquisadores da operadora de telecomunicações e agentes das polícias de cinco países chegaram a essa conclusão depois de avaliar 855 incidentes que resultaram em 17,4 milhões de dados roubados.

Eles constataram que 58% dos dados roubados foram obra dos chamados “hactivistas”, no ano passado, enquanto em pesquisas anteriores nenhuma perda havia sido atribuída a essa fonte.

“Não se trata mais apenas de dinheiro. Houve uma grande mudança em nossos adversários”, disse Bryan Sartin, diretor da unidade de computação forense da Verizon e co-autor do estudo.

O Anonymous, que se tornou o mais conhecido grupo de hactivistas, assumiu a responsabilidade por uma série de incidentes no ano passado, como ataques a sites dos governos da Tunísia, Argélia e Zimbábue. Outros alvos incluíam empresas do setor de defesa, agências policiais e companhias como Sony, News Corp e Apple.

Em um grande revés para o Anonymous, as autoridades norte-americanas revelaram no começo do mês que um dos principais hackers do grupo se tornou informante sigiloso do Serviço Federal de Investigações (FBI) no ano passado, apresentando provas que conduziram a acusações criminais contra cinco supostos líderes do grupo internacional de hackers.

Os analistas de segurança na computação preveem que o hactivismo continue, embora com menor intensidade.

“Pode ser episódico, com picos e vales”, disse Andy Purdy, estrategista chefe de segurança na computação da CSC, que ajuda empresas e agências governamentais a enfrentar ataques às suas redes de computação.

