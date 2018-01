Maioria usa a internet só para passar o tempo - Link - Estadão

Pesquisa da Pew Research mostra que 53% dos americanos entre 18 e 29 anos usam a internet sem motivo aparente

NOVA YORK – Um novo estudo confirma que muitos norte-americanos — na maioria jovens e adultos — acessam a internet por nenhuma razão aparente. O relatório do projeto “Internet e vida americana” do instituto Pew Research Center descobriu que, em qualquer dia da semana, 53% das pessoas entre 18 e 29 anos ficam online apenas para se divertir ou passar o tempo.

O texto afirma que a quantidade de tempo que as pessoas gastam na internet fazendo nada está ligado à idade. Apenas 12% das pessoas com mais de 65 anos disseram que ficaram online no dia anterior à entrevista por nenhuma razão em particular. Entre as pessoas com idade entre 50 e 64 anos, 27% disse ter navegado sem motivo aparente.

No total, 58% dos adultos disseram que usam, ocasionalmente, a internet para diversão ou para passar o tempo.

A pesquisa foi feita por telefone com 2.260 pessoas e o termo “diversão” não teve definições mais específicas, o que permitiu a livre interpretação do entrevistado. A Pew Research publica o estudo nesta sexta-feira, 2.

