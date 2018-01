Mais 40 milhões de aparelhos móveis habilitados - Link - Estadão

Relatório da Anatel mostra que base de assinantes de telefonia móvel cresceu quase 20% em 2011

SÃO PAULO – A base de assinantes de serviços de telefonia móvel no Brasil avançou 2,6% em dezembro sobre novembro de 2011, somando 6,1 milhões de novos assinantes, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta segunda-feira.

No acumulado de 2011, a base de assinantes de telefonia móvel cresceu em 39,3 milhões, ou 19,36%, marco recorde de habilitações. Segundo a entidade, o número absoluto de novas assinaturas supera o dos últimos doze anos.

Dentre as operadoras de telefonia móvel, a Vivo se manteve líder no setor apesar de sua participação ter caído de 29,64% em novembro para 29,54% em dezembro.

Em segundo lugar, a Tim fechou o mês com 26,46% de market share, contra 26,03% em novembro, também mantendo sua posição em relação ao mês anterior.

Assim como a Vivo, a Claro perdeu participação, sendo que o percentual recuou de 25,09% para 24,93% na comparação mensal.

Já o market share da Oi, quarta colocada, recuou de 18,92% para 18,78%.

