Mais aeroportos irão ganhar rede Wi-Fi gratuita - Link - Estadão

O aeroporto de Brasília, que já tinha o serviço, terá mais tempo de internet grátis. FOTO: DIVULGAÇÃO/INFRAERO O aeroporto de Brasília, que já tinha o serviço, terá mais tempo de internet grátis. FOTO: DIVULGAÇÃO/INFRAERO

A partir desta segunda, a Infraero começa a instalar um novo modelo de oferta de Wi-Fi gratuito em aeroportos que a empresa administra, serviço atualmente disponível em 17 terminais. A implantação do novo modelo será feita em quatro etapas e tem duração prevista de um ano.

A estatal fechou acordo com a Linktel, que irá oferecer acesso gratuito nas salas de embarque doméstico e/ou internacional por 30 minutos, após o preenchimento de cadastro. O passageiro pode ter mais 15 minutos de acesso, caso responda a uma pesquisa de interesse da Infraero.

No ano passado, a Infraero já havia instalado postos de internet Wi-Fi gratuita em alguns aeroportos, mas com o tempo máximo de navegação de 15 minutos. Nesses terminais, o tempo de utilização também será atualizado a partir desta segunda, data que entra em vigência o contrato com a empresa de telecomunicação.

O prazo da concessão é de dez anos, com um investimento mensal de R$210 mil realizado pela própria Linktel. Em contrapartida, a empresa poderá veicular anúncios no site de acesso a rede sem fio.

Veja quais aeroportos irão receber a internet gratuita em cada fase.

1ª Fase, com previsão de conclusão de até 120 dias após a vigência do contrato:

- Congonhas (SP);

- Santos Dumont (RJ);

- Porto Alegre (RS);

- Salvador (BA);

- Recife (PE);

- Curitiba (PR);

- Fortaleza (CE);

- Manaus (AM);

- Cuiabá (MT);

- Pampulha (MG).

2ª Fase, com previsão de conclusão de até 200 dias após a vigência do contrato:

- Belém (PA);

- Florianópolis (SC);

- Goiânia (GO);

- Vitória (ES);

- Aracaju (SE);

- Campo Grande (MS);

- Foz do Iguaçu (PR);

- João Pessoa (PB);

- Maceió (AL);

- São Luís (MA);

- Boa Vista (RR);

- Palmas (TO);

- Porto Velho (RO);

- Rio Branco (AC);

- Teresina (PI).

3ª Fase, com previsão de conclusão de até 280 dias após a vigência do contrato:

- Londrina (PR);

- Macaé (RJ);

- Campo de Marte (SP);

- Navegantes (SC);

- Bagé (RS);

- Bacacheri (PR);

- Carajás (PA);

- Forquilhinha (SC);

- Campos (RJ);

- Altamira (PA);

- Ilhéus (BA);

- Imperatriz (MA);

- Jacarepaguá (RJ);

- Juazeiro do Norte (CE);

- Joinville (SC).

4ª Fase, com previsão de conclusão de até 365 dias após a vigência do contrato:

- Campina Grande (PB);

- Marabá (PA);

- Montes Claros (MG);

- Macapá (AP);

- Parnaíba (PI);

- Petrolina (PE);

- Carlos Prates (MG);

- São José dos Campos (SP);

- Santarém (PA);

- Tefé (AM);

- Tabatinga (AM);

- Uruguaiana (RS);

- Uberlândia (MG);

- Uberaba (MG);

- Corumbá (MS);

- Cruzeiro do Sul (AC);

- Brigadeiro Protásio/Belém (PA);

- Pelotas (RS);

- Ponta Porã (MS);

- Paulo Afonso (BA).