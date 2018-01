Mais bancos participarão da IPO do Facebook - Link - Estadão

Empresa deve adicionar mais três bancos para ajudá-la em sua oferta inicial de ações na bolsa

SÃO FRANCISCO – O Facebook adicionará mais bancos nas próximas semanas para ajudar na subscrição de sua Oferta Pública Inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disseram duas fontes com conhecimento dos planos da rede social nesta sexta-feira, 2.

Deutsche Bank, Credit Suisse e Citigroup estão entre os bancos que serão provavelmente adicionados, disseram as fontes que não quiseram ser identificadas porque não estão autorizadas a falar publicamente.

A adição de novos bancos coincide com o pretenso aumento no tamanho da linha de crédito do Facebook, que atualmente é avaliada em US$ 2,5 bilhões. Uma fonte disse que a nova linha de crédito pode estar na faixa de US$ 5 bilhões, mas que o valor ainda está em fluxo.

Um porta-voz do Facebook se recusou a comentar. Representantes do Deutsche Bank, Citigroup e Credit Suisse também não quiseram falar sobre o assunto.

